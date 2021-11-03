В РПЛ прокомментировали ситуацию с проведением матча «Динамо» — «Краснодар»
В Тинькофф РПЛ отреагировали на информацию о возможном запрете на проведение матча 14-го тура «Динамо» — «Краснодар» в Москве.
«РПЛ держит ситуацию, связанную с возможностью проведения матча «Динамо» — «Краснодар» 06.11.2021 под контролем. Мы находимся в контакте с коллегами из клуба и РФС, работаем над возможными сценариями. В ближайшее время сможем сообщить о принятых решениях», — сообщили в пресс-службе РПЛ.
Вчера, 2 ноября генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров заявил, что «Динамо» получило официальное письмо, запрещающее проведение матча с «Краснодаром», но при этом у клуба есть разрешение от федерального Роспотребнадзора на проведение игры с допуском на трибуны 30 процентов зрителей.
Матч «Динамо» — «Краснодар» запланирован на 6 ноября, начало — в 16.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю