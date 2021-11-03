9:0! 21 год назад «Локомотив» одержал самую крупную победу в истории чемпионатов России
21 год назад, 3 ноября 2000 года, «Локомотив» забил девять мячей «Уралану», одержав самую крупную победу в истории чемпионатов России.
«Железнодорожники» принимали «Уралан» в рамках 29-го тура чемпионата России. «Локомотив» на тот момент уже обеспечил себе второе место, но потерял шансы догнать лидирующий «Спартак». «Уралан» же под руководством Бориса Буняка с треском проваливал сезон и занимал последнее место в таблице.
После финального свистка на табло красовался счет 9:0. Три гола на свой счет записал Дмитрий Лоськов, который впервые в карьере стал лучшим бомбардиром чемпионата.
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