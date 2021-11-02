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«Динамо» ждет ответов от РФС и РПЛ по поводу проведения матча с «Краснодаром»

22:37
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился информацией о возможном запрете матча против «Краснодара».

«По предстоящему матчу с «Краснодаром» ситуация на данный момент неоднозначная, — цитирует Пивоварова Telegram-канал «Динамо». Мы получили сегодня письмо от регионального отделения Роспотребнадзора со ссылкой на указ мэра Москвы.

Вместе с тем у «Динамо» есть разрешение от федерального Роспотребнадзора на проведение матча в субботу с допуском на трибуны 30 процентов зрителей. Мы обратились в РФС и РПЛ за дополнительным разъяснением. Ждем ответа, после чего будет принято окончательное решение о месте и условиях проведения игры».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Роспотребнадзор официально запретил проведение матча 14-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Краснодар» в Москве.

В московский клуб пришло официальное письмо, запрещающее проведение матча с «Краснодаром». 

Матч 14-го тура «Динамо» — «Краснодар» должен был состояться 6 ноября в Москве. 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус 0
Зенит 0
1-й тайм

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 0
Манчестер Юнайтед 0
1-й тайм

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

Дополнительная информация:

https://t.me/fcdynamo/3950

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Евгений Петров все материалы автора

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