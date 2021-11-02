«Динамо» ждет ответов от РФС и РПЛ по поводу проведения матча с «Краснодаром»
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился информацией о возможном запрете матча против «Краснодара».
«По предстоящему матчу с «Краснодаром» ситуация на данный момент неоднозначная, — цитирует Пивоварова Telegram-канал «Динамо». Мы получили сегодня письмо от регионального отделения Роспотребнадзора со ссылкой на указ мэра Москвы.
Вместе с тем у «Динамо» есть разрешение от федерального Роспотребнадзора на проведение матча в субботу с допуском на трибуны 30 процентов зрителей. Мы обратились в РФС и РПЛ за дополнительным разъяснением. Ждем ответа, после чего будет принято окончательное решение о месте и условиях проведения игры».
Ранее «Чемпионат» сообщил, что Роспотребнадзор официально запретил проведение матча 14-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Краснодар» в Москве.
В московский клуб пришло официальное письмо, запрещающее проведение матча с «Краснодаром».
Матч 14-го тура «Динамо» — «Краснодар» должен был состояться 6 ноября в Москве.
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