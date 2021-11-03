Иван Сиденков назначен главным арбитром на матч «Спартак» — «Локомотив»
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 14-го тура Тинькофф российской премьер-лиги, сообщает сайт РФС.
6 ноября (суббота)
«Арсенал» — «Уфа»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Роман Милюченко; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Крылья Советов» — «Химки»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Алексей Матюнин; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Александр Гвардис.
«Динамо» — «Краснодар»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Арам Петросян; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Игорь Синер.
«Сочи» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Владимир Миневич; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Андрей Бутенко.
7 ноября (воскресенье)
«Урал» — «Зенит»: судья — Игорь Панин, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Александр Богданов; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Сергей Зуев.
«Ростов» — «Рубин»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Денис Березнов; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Николай Левников.
«Спартак» — «Локомотив»: судья — Иван Сиденков, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Валентин Мурашов; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Алексей Матюнин; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Эдуард Малый.
«Ахмат» — «Нижний Новгород»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Алексей Тюмин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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