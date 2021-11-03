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Иван Сиденков назначен главным арбитром на матч «Спартак» — «Локомотив»

11:08
Иван Сиденков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Иван Сиденков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 14-го тура Тинькофф российской премьер-лиги, сообщает сайт РФС.

6 ноября (суббота)

«Арсенал» — «Уфа»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Роман Милюченко; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Крылья Советов» — «Химки»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Алексей Матюнин; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Александр Гвардис.

«Динамо» — «Краснодар»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Арам Петросян; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Игорь Синер.

«Сочи» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Владимир Миневич; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Андрей Бутенко.

7 ноября (воскресенье)

«Урал» — «Зенит»: судья — Игорь Панин, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Александр Богданов; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Сергей Зуев.

«Ростов» — «Рубин»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Денис Березнов; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Николай Левников.

«Спартак» — «Локомотив»: судья — Иван Сиденков, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Валентин Мурашов; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Алексей Матюнин; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Эдуард Малый.

«Ахмат» — «Нижний Новгород»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Алексей Тюмин.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус 4
Зенит 2
Матч завершен

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214784

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Иван Шитик все материалы автора

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