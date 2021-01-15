В РПЛ прокомментировали блокировку Youtube-канала «Ахмата»

Пресс-служба РПЛ прокомментировала блокировку Youtube-канала «Ахмата».

«Блокировка официального YouTube-канала «Ахмата» вызывает недоумение. Клуб не получал от администрации видеохостинга объяснений по факту принятых мер. Лига сожалеет, что из-за этого непрозрачного и не имеющего отношения к футболу решения болельщики «Ахмата» лишены возможности получать информацию о любимой команде через популярную медиа-площадку. Убеждены, что подобные ограничения противоречат базовым ценностям футбола, которые отстаивают ФИФА и УЕФА», — идет речь в заявлении.

Сегодня Youtube-канал «Ахмата» был заблокирован администрацией видеохостинга.

Сообщалось, что ограничения связаны с санкциями, введенными Министерством финансов США, против президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Санкции коснулись его активов и организаций, которые с ним связаны. В их число попал клуб «Ахмат».

Власти США обвиняют Кадырова в причастности к убийству российского политика Бориса Немцова и нарушении прав человека. Таким образом, вся собственность чеченского главы на территории действия законов США будет заблокирована и изъята.

После 19 туров Тинькофф РПЛ «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице.