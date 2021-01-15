YouTube заблокировал официальный канал «Ахмата»
YouTube заблокировал официальный канал «Ахмата» из-за санкций, введенных Министерством финансов США, сообщает «Чемпионат».
Сообщалось, что ограничения введены против президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Санкции коснулись его активов и организаций, которые с ним связаны. В их число попал клуб «Ахмат».
Власти США обвиняют Кадырова в причастности к убийству российского политика Бориса Немцова и нарушении прав человека.
Таким образом, вся собственность чеченского главы на территории действия законов США будет заблокирована и изъята. После 19 туров Тинькофф РПЛ «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4242619-youtube-zablokiroval-oficialnyj-kanal-ahmata.html
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