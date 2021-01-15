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«Ахмат» сделал заявление после блокировки своего канала в Youtube

16:21
Игроки «Ахмата». Фото ФК «Ахмат»
Игроки «Ахмата». Фото ФК «Ахмат»
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Пресс-служба «Ахмата» выпустила заявление в связи с блокировкой канала на Youtube.

«Как вы, наверное, уже слышали наш канал заблокирован без каких-либо оснований. К счастью, в наш современный век достаточно технических средств и возможностей, чтобы доносить информация о деятельности клуба до болельщиков и любителей футбола. Эту информацию вы как получали, так и будете получать в полном объеме», — идет речь в заявлении.

Сообщалось, что ограничения связаны с санкциями, введенными Министерством финансов США, против президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Санкции коснулись его активов и организаций, которые с ним связаны. В их число попал клуб «Ахмат».

Власти США обвиняют Кадырова в причастности к убийству российского политика Бориса Немцова и нарушении прав человека. Таким образом, вся собственность чеченского главы на территории действия законов США будет заблокирована и изъята.

После 19 туров Тинькофф РПЛ «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

http://fc-akhmat.ru/news/

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