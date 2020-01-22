В РПЛ открылось трансферное окно зимы-2020. Теперь клубы могут регистрировать новичков

В российской премьер-лиге открылось зимнее трансферное окно. Клубы могут регистрировать новичков на вторую часть сезона.

Подписывать новичков российские клубы смогут до 21 февраля. Все состоявшиеся и возможные переходы в одной таблице — здесь.