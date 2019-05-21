В РПЛ объяснили, почему некоторые клубы не прошли лицензирование

Заместитель главы департамента по безопасности и работе с болельщиками Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Сафонов объяснил, почему некоторые клубы не получили лицензию РФС на следующий сезон. На данный момент в выдаче лицензии РФС отказано "Анжи", "Балтике", "Мордовии", "Лучу", "Чайке", "Урожаю", "Авангарду", Текстильщику", "Иртышу" и "Соколу".

- Состоялось процедура лицензирования клубов РПЛ и ФНЛ, - цитирует ТАСС Сафонова. - Было подано 44 заявки, лицензирование не прошли 10 клубов, у них есть возможность получить лицензию через апелляцию. Почему клубы не прошли лицензирование? У всех этих команд не был утвержден бюджет.