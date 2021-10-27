Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о бюджете РФС.

«Сегодня мы рассмотрели отчет об исполнении бюджета. 2020 год был непростым. Это сказалось на доходах РФС. Сократив доходы, мы смогли сократить расходы. 2020-й закончили с прибылью. Нам удалось достичь роста выручки и доходов. Такая динамика сохранилась и в 2021-м. Надеюсь, что будет и дальше сохраняться», — сказал Дюков.