Дюков — о бюджете РФС: «Нам удалось достичь роста по выручке и доходам»
14:57
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о бюджете РФС.
«Сегодня мы рассмотрели отчет об исполнении бюджета. 2020 год был непростым. Это сказалось на доходах РФС. Сократив доходы, мы смогли сократить расходы. 2020-й закончили с прибылью. Нам удалось достичь роста выручки и доходов. Такая динамика сохранилась и в 2021-м. Надеюсь, что будет и дальше сохраняться», — сказал Дюков.
Читайте также
«Эти проклятые голы мне уже никогда не забыть...» За что Березовского обвинили в сдаче матча «Зенит» — «Спартак»?
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю