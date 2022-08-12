В РПЛ не будет нового голосования по коммерческим партнерам Кубка

По информации «СЭ», нового голосования по коммерческим партнерам Кубка в РПЛ не будет, несмотря на то, что потенциальные спонсоры присылают улучшенные предложения.

Наш источник добавляет, что у руководства РПЛ жесткая позиция — клубы уже проголосовали и сделали свой выбор, а итоговое решение должен принимать РФС.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ обсудят новое партнерство по Кубку России, несмотря на решение выбрать «Яндекс».

11 августа по итогам совместного заседания клубов РПЛ и представителей РФС по Кубку России был выбран новый медиапартнер турнира. Решение будет направлено в РФС для рассмотрения на бюро исполкома.