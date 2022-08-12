Экс-нападающий «Урала» Павел Погребняк в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча екатеринбуржцев против «Факела» в 5-м туре РПЛ.

«Эта игра будет за шесть очков. Двум командам победы нужны как воздух. Обычно, с новым тренером приходят положительные эмоции, начинается подъем. Я работал под руководством Аверьянова, тогда он еще не был главным тренером. Естественно, Евгений хочет повышать свою квалификацию. Таким шансом надо пользоваться в любом случае! Все зависит от его ближайших результатов. Еще рано говорить о том, что «Урал» главный претендент на вылет. Одна-две победы и команда уже будет в середине турнирной таблицы», — сказал Погребняк «СЭ».

8 августа стало известно об отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера «Урала».

После четырех туров РПЛ «Урал» набрал 0 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.