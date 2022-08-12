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Сегодня, 12:53

Клубы РПЛ обсудят новое партнерство по Кубку России, несмотря на решение выбрать «Яндекс»

Сергей Разин
корреспондент
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И.о. президента РПЛ Александр Алаев рассказал о новом варианте партнерства по БЕТСИТИ Кубку России, несмотря на решение клубов выбрать «Яндекс».

«Как руководитель лиги я обязан сегодня довести до клубов поступившее обновленное предложение партнерства Кубка России. Важно услышать мнение коллег, которые были максимально погружены в эту тему и были вчера убедительны в своих аргументах в пользу принятого накануне решения», — приводит слова Алаева «Чемпионат».

11 августа по итогам совместного заседания клубов РПЛ и представителей РФС по Кубку России был выбран новый медиапартнер турнира. Решение будет направлено в РФС для рассмотрения на бюро исполкома.

По данным «РБ Спорт», за модель с «Яндексом» выступили 10 клубов РПЛ, а 6 — за работу с федеральным спортивным телеканалом. Решение будет направлено в РФС для рассмотрения на бюро исполкома.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4783837-kluby-rpl-obsudyat-novoe-partnyorstvo-po-kubku-rossii-nesmotrya-na-reshenie-vybrat-yandeks.html
Александр Алаев
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