Клубы РПЛ обсудят новое партнерство по Кубку России, несмотря на решение выбрать «Яндекс»

И.о. президента РПЛ Александр Алаев рассказал о новом варианте партнерства по БЕТСИТИ Кубку России, несмотря на решение клубов выбрать «Яндекс».

«Как руководитель лиги я обязан сегодня довести до клубов поступившее обновленное предложение партнерства Кубка России. Важно услышать мнение коллег, которые были максимально погружены в эту тему и были вчера убедительны в своих аргументах в пользу принятого накануне решения», — приводит слова Алаева «Чемпионат».

11 августа по итогам совместного заседания клубов РПЛ и представителей РФС по Кубку России был выбран новый медиапартнер турнира. Решение будет направлено в РФС для рассмотрения на бюро исполкома.

По данным «РБ Спорт», за модель с «Яндексом» выступили 10 клубов РПЛ, а 6 — за работу с федеральным спортивным телеканалом. Решение будет направлено в РФС для рассмотрения на бюро исполкома.