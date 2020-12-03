В «Роторе» выступили против отмены лимита на легионеров

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в Тинькофф РПЛ.

— Скорее всего, отмена лимита нужна командам, выступающим в еврокубках, которые соперничают с европейскими грандами, — уверен Рекечинский. — Клубам из второй десятки будет еще сложнее соперничать — клубы со скромными бюджетами не располагают финансовыми возможностями для покупки дорогих легионеров топ-уровня.

Также Рекечинский оценил уровень платного спортивного телевидения в России.

— Некорректно сравнивать с Англией, с Европой, — уверен Рекечинский. — Надо говорить о российских реалиях — совершенно другой подход, команды другие, бюджеты другие, телетрансляции другие. И аудитории, которая платит за трансляции, гораздо шире и больше.

— Когда мы сможем приблизиться к тому уровню платного ТВ, что есть на Западе?

— Мы только в начале этого платного телевидения. Совсем недавно туры РПЛ стали показывать на платном канале. Должно пройти какое-то время. В Европе и Америке платные спортивные каналы — это обычное дело, а для нас это пока еще в диковинку. Люди не готовы платить за платные спортивные трансляции. Когда-нибудь клубы будут получать больше с телетрансляций.

(Константин Колмаков)

Колонка Дмитрия Иванова о необходимости расширить РПЛ