В РФС заявили, что встретятся с представителями ВЦИОМ после исследования о падении интереса к футболу

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о снижении интереса к футболу, согласно опросу ВЦИОМ.

«Исходя из тех результатов ВЦИОМ, которые успел посмотреть, с 2014 года результаты по данному показателю изменились. Слово «равнодушный» — очень размытое. Есть люди равнодушные к жизни, но они продолжают жить. Изменилась методика, если раньше это было прямое интервью, то сейчас это телефонный разговор. Мы встретимся с коллегами из ВЦИОМ, детально обсудим то, что они сделали. Мы руководствуемся данными специализированных агентств, которые проводили исследования по заданию УЕФА и иных организаторов каждый год. Там более подробно изучался интерес к футболу в нашем обществе и данные совершенно другие», — сказал Митрофанов «СЭ».

Ранее всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса про изменение представления россиян об отечественном футболе с 2005 по 2024 год.

Согласно представленной информации, доля равнодушных к футболу людей за этот период времени увеличилась с 43 до 77 процентов.

Количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19 до 4 процентов), а интересующихся футболом время от времени — с 34 до 18 процентов.