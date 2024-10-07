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Сегодня, 14:06

В РФС заявили, что встретятся с представителями ВЦИОМ после исследования о падении интереса к футболу

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о снижении интереса к футболу, согласно опросу ВЦИОМ.

«Исходя из тех результатов ВЦИОМ, которые успел посмотреть, с 2014 года результаты по данному показателю изменились. Слово «равнодушный» — очень размытое. Есть люди равнодушные к жизни, но они продолжают жить. Изменилась методика, если раньше это было прямое интервью, то сейчас это телефонный разговор. Мы встретимся с коллегами из ВЦИОМ, детально обсудим то, что они сделали. Мы руководствуемся данными специализированных агентств, которые проводили исследования по заданию УЕФА и иных организаторов каждый год. Там более подробно изучался интерес к футболу в нашем обществе и данные совершенно другие», — сказал Митрофанов «СЭ».

Ранее всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса про изменение представления россиян об отечественном футболе с 2005 по 2024 год.

Согласно представленной информации, доля равнодушных к футболу людей за этот период времени увеличилась с 43 до 77 процентов.

Количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19 до 4 процентов), а интересующихся футболом время от времени — с 34 до 18 процентов.

Футбол
РФС
Максим Митрофанов
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2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
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 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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