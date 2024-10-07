Агент Морозова: «Евгений возвращается к тренировкам в общей группе. Надеемся, после паузы вернется в состав»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Евгения Морозова, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья игрока.

«Морозов возвращается в общую группу. Надеемся, что после паузы он вернется в состав «Локомотива», — сказал Клюев «СЭ».

После 11 туров чемпионата России-2024/25 «Локомотив» занимает 2-е место в турнирной таблице с 27 очками, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям.