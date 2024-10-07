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Сегодня, 14:03

Агент Морозова: «Евгений возвращается к тренировкам в общей группе. Надеемся, после паузы вернется в состав»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Евгения Морозова, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья игрока.

«Морозов возвращается в общую группу. Надеемся, что после паузы он вернется в состав «Локомотива», — сказал Клюев «СЭ».

После 11 туров чемпионата России-2024/25 «Локомотив» занимает 2-е место в турнирной таблице с 27 очками, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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18.10 18:00
Акрон – Зенит
 - : -
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Ахмат – Факел
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Спартак – Краснодар
 - : -
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 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
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