В РФС заявили, что камеры на матче ЦСКА и «Зенита» отключились не из-за атаки хакеров

Отключение камер видеонаблюдения на стадионе ЦСКА во время матча 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:2) не было вызвано хакерской атакой.

«Наряду с представителями служб безопасности лиги и клуба присутствовали представители МВД. Что касается хакерской атаки, есть два независимых заключения компаний, занимающихся IT-безопасностью, которые утверждают, что отключение камер в результате внешнего воздействия фактически невозможно. Основная версия: это либо технический сбой, либо злоумышленное отключение камер кем-то из сотрудников, имеющих доступ к ключам. Сотрудники клуба заверили, что они продолжают выявлять причины инцидента, который произошел с системой видеонаблюдения. Более того, они сообщили, что по установлении факта этого события написано заявление в правоохранительные органы», — заявил глава комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Игорь Каменской РИА Новости Спорт.

Во время матча болельщики ЦСКА жгли пиротехнические средства. После игры активная часть фанатов оставалась на трибунах больше часа. Затем болельщиков отправили на досмотр, после чего — в автозаки. Правоохранительные органы задержали более 400 человек. По итогам задержаний был составлен 51 протокол. Как выяснилось после матча, камеры видеонаблюдения на стадионе ЦСКА внезапно отключились по неустановленной причине.