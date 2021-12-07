Газизов отказался говорить о возможном трансфере Агаларова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил возможность ухода из клуба нападающего Гамида Агаларова.

— В перерыве матча с «Динамо» был заменен Гамид Агаларов, который уже две игры подряд не забивает. Есть недовольство им?

— Нет, его заменили исключительно потому, что у него уже три желтые карточки в этом чемпионате. Был риск дисквалификации на матч с «Локомотивом», поэтому его заменили. У нас вообще три игрока висят на трех желтых карточках, — приводят слова Газизова «Известия».

— Зимой возможен вариант его ухода из «Уфы», если клуб получит хорошее финансовое предложение?

— Не хочу сейчас об этом говорить. Пока ни о чем разговор.