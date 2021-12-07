Мурзагулов высказался о конфликте со «Спартаком»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в интервью «СЭ» высказался о конфликте со «Спартаком»

— Не жалеете, что накинули на Соболева и «Спартак»?

— Нет. Я понимаю, что у нас не принято сталкиваться с болельщиками «Спартака». И я получил нормальную волну хейта в комментариях. Но мне хочется поднять этот разговор! Почему Соболев просит разного отношения судей к себе и другим клубам? Это же ненормально, когда Сашу чуть задели по лицу, а он падает со страшными страданиями. Но когда в подобной ситуации по формальным правилам он получает то, чего не хотел, то Саша очень сильно возмущается. Но разве это не двойные стандарты? И это мой вопрос к Соболеву.

— «Спартак» — особый раздражитель для вас?

— Нет, я уважаю спартачей. У меня много близких друзей болеет за красно-белых. И я болею за «Спартак» в еврокубках. Но давайте будем относиться ко всем командам одинаково. «Уфа» заслуживает к себе хорошего отношения, как и «Спартак».

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