Ираклий Гегечкори, агент Ильзата Ахметова, высказался о переходе подопечного в «Краснодар».

7 июля «быки» объявили о подписании двухлетнего контракта с 24-летним россиянином.

«Ильзат Ахметов перешел в «Краснодар», потому что это — лучший клуб России, для него и для меня тоже. До подписания вариантов было очень много. По стилю игры и по мастерству это лучший клуб для Ильзата в РПЛ», — приводит слова агента Metaratings.ru.

Ахметов покинул ЦСКА в качестве свободного агента. В прошедшем сезоне полузащитник забил два мяча и отдал три результативные передачи в 22 матчах за красно-синих во всех турнирах.