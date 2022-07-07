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Агент Ахметова: «Он перешел в «Краснодар», потому что это — лучший клуб России»

Агент Ахметова прокомментировал переход Ахметова в «Краснодар»
Читать «СЭ» в

Ираклий Гегечкори, агент Ильзата Ахметова, высказался о переходе подопечного в «Краснодар».

7 июля «быки» объявили о подписании двухлетнего контракта с 24-летним россиянином.

«Ильзат Ахметов перешел в «Краснодар», потому что это — лучший клуб России, для него и для меня тоже. До подписания вариантов было очень много. По стилю игры и по мастерству это лучший клуб для Ильзата в РПЛ», — приводит слова агента Metaratings.ru.

Ахметов покинул ЦСКА в качестве свободного агента. В прошедшем сезоне полузащитник забил два мяча и отдал три результативные передачи в 22 матчах за красно-синих во всех турнирах.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-akhmetova-krasnodar-luchshiy-klub-dlya-ilzata-v-rpl-1306983/
Ильзат Ахметов
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