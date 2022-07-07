«Химки» представили Митрюшкина через пасхалки с Ларссоном, «Спартаком» и Юраном
«Химки» представили новичка команды, вратаря Антона Митрюшкина.
Клуб опубликовал видеоролик, в котором обыгрывается тема возвращения футболиста из Германии (предыдущими командами голкипера были дюссельдорфская «Фортуна» и дрезденское «Динамо»).
В видео Митрюшкин играет роль двойного агента, который должен вернуться в Россию. Человек, инструктирующий его, сообщает, что «агента 007 отозвали обратно в Швецию» (намек на экс-форварда «Спартака» Джордана Ларссона), а также объясняет, что футболиста в «Химках» будет ждать «свой человек из «Фортуны» (главный тренер подмосковной команды Сергей Юран также играл за команду из Дюссельдорфа с 1996 по 1997 год).
Сегодня, 7 июля Митрюшкин подписал контракт с «Химками» на 2 года. 26-летний воспитанник «Спартака» будет выступать за подмосковный клуб под 1-м номером.
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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