«Химки» представили Митрюшкина через пасхалки с Ларссоном, «Спартаком» и Юраном

«Химки» представили новичка команды, вратаря Антона Митрюшкина.

Клуб опубликовал видеоролик, в котором обыгрывается тема возвращения футболиста из Германии (предыдущими командами голкипера были дюссельдорфская «Фортуна» и дрезденское «Динамо»).

В видео Митрюшкин играет роль двойного агента, который должен вернуться в Россию. Человек, инструктирующий его, сообщает, что «агента 007 отозвали обратно в Швецию» (намек на экс-форварда «Спартака» Джордана Ларссона), а также объясняет, что футболиста в «Химках» будет ждать «свой человек из «Фортуны» (главный тренер подмосковной команды Сергей Юран также играл за команду из Дюссельдорфа с 1996 по 1997 год).

Сегодня, 7 июля Митрюшкин подписал контракт с «Химками» на 2 года. 26-летний воспитанник «Спартака» будет выступать за подмосковный клуб под 1-м номером.