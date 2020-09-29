«Спартак» не стал подавать в ЭСК просьбу рассмотреть эпизод с отмененным голом «Тамбову»

По информации «СЭ», «Спартак» не стал общаться в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизод с отмененным голом Эсекиэля Понсе в ворота «Тамбова» (2:0) в 9-м туре Тинькофф РПЛ. Ранее генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов допустил такую возможность.

В то же время в ЭСК поступило обращение от «Спартака-2» по одному из эпизодов матча с «Аланией». (Севастиан Терлецкий)