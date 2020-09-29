«Спартак» не стал подавать в ЭСК просьбу рассмотреть эпизод с отмененным голом «Тамбову»
13:57
По информации «СЭ», «Спартак» не стал общаться в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизод с отмененным голом Эсекиэля Понсе в ворота «Тамбова» (2:0) в 9-м туре Тинькофф РПЛ. Ранее генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов допустил такую возможность.
В то же время в ЭСК поступило обращение от «Спартака-2» по одному из эпизодов матча с «Аланией». (Севастиан Терлецкий)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи
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