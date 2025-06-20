В РФС ответили на вопрос о возможной замене «Торпедо» в РПЛ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с возможной заменой «Торпедо» в РПЛ в сезоне-2025/26.

19 июня стало известно, что против совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова завели уголовное дело. Их подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу своей команды.

«Давайте дождемся всех решений. Вопрос решается в рамках правового поля. Возможна ли замена клуба? Команда не заменяется, если начался чемпионат. Мы не знаем, какое решение будет принято. Все возможно. В том числе и замена. Но призываю быть спокойнее, давайте сначала разберемся», — сказал Митрофанов в кулуарах ПМЭФ-2025.

В прошедшем сезоне «Торпедо» заняло второе место в Мелбет-Первой лиге и вернулось в РПЛ.