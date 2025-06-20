Источник: Рыжиков войдет в штаб Талалаева в «Балтике»

Бывший голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков войдет в тренерский штаб Андрея Талалаева в «Балтике», сообщает Legalbet.

С 2023 по 2024 год Рыжиков уже работал с Талалаевым в «Химках». После этого он самостоятельно тренировал казанский «Сокол».

В прошедшем сезоне «Балтика» стала победителем Мелбет-Первой лиги и вышла в РПЛ.