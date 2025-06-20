«Крылья Советов» проведут контрольный матч против «Сокола» 26 июня

«Крылья Советов» проведут контрольный матч против «Сокола» в рамках летних сборов, сообщает пресс-служба команды.

Матч состоится 26 июня в Самаре. По договоренности сторон встреча пройдет в закрытом режиме. Также в межсезонье у клуба запланированы игры против «КАМАЗа» и «Ахмата».

По итогам сезона-2024/25 «Крылья Советов» финишировали на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ с 31 очком.