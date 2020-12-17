В РФС отреагировали на решение CAS по делу ВАДА и РУСАДА

Служба коммуникаций РФС прокомментировала решение CAS о санкциях в отношении российских спортсменов. Сегодня Спортивный арбитражный суд отстранил Россию от участия в международных турнирах под своим флагом сроком на два года.

«Мы пока не получили полного текста решения CAS. Проведем дополнительные консультации с ФИФА и УЕФА для того, чтобы оценить его влияние на выступление наших сборных и проведение в России международных турниров», — говорится в сообщении.

9 декабря 2019 года ВАДА вынесло решение о 4-летней дисквалификации РУСАДА. Такое наказание подразумевало в том числе отстранение России на этот срок от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом, а также запрет на проведение крупных международных соревнований. Российская сторона не согласилась с вердиктом и выбрала вариант с разбирательством в CAS.

CAS подтвердил несоответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу и при этом установил срок наказания в 2 года. Оно вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.

(Константин Колмаков)