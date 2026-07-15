Аргентина вырвала победу над Англией в полуфинале ЧМ: онлайн-трансляция

Пикфорд: «Сборная Англии остается сосредоточенной»

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира-2026 со сборной Аргентины.

«Я думаю, вы видели на протяжении всего турнира наше желание побеждать в единоборствах, мы не ввязывались ни в какие стычки. Нас очень уважают в игре. Решения принимаются в нашу пользу или не в нашу пользу — мы просто перезагружаемся, мы идем дальше и позволяем футболу говорить за себя.

Я думаю, именно так мы и действовали на протяжении всего турнира. Кроме случая с Куансой, у нас не было дисквалификаций, вторых желтых карточек или чего-то подобного.

Это просто показывает, какой у нас менталитет, и мы не ввязываемся в такие вещи. Мы остаемся сосредоточенными, мы держимся вместе», — сказал 32-летний Пикфорд на пресс-конференции.