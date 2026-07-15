Live
Сегодня, 00:05
Аргентина вырвала победу над Англией в полуфинале ЧМ: онлайн-трансляция
Игра за выход в финал чемпионата мира-2026.
Аргентина одержала волевую победу над Англией
Матч завершился со счетом 2:1. Голы у аргентинцев забили Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес. Две результативные передачи у Лионеля Месси. У англичан отличился Энтони Гордон.
Аргентина в финале сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за бронзу.
90+9-я минута. Рэшфорд прострелил во вратарскую и снова вынесли мяч аргентинцы. Месси в следующем эпизоде оказался на газоне. Снова стычка, которая выгодна Аргентине.
90+7-я минута. Пикфорд сделал несколько безадресных закидушек, которые отбили аргентинцы. Атака Англии продолжается.
90+6-я минута. Де Пауль получил желтую карточку.
У Англии тем временем Рэшфорд и Тони заменили Спенса и Стоунза.
90+5-я минута. Камеры показали Скалони. Тренер сборной Аргентины улыбается неприкрыто.
Аргентина вышла вперед
90+2-я минута. ГООООЛ! Лаутаро оставили одного и форвард забил после подачи справа — 2:1. Сумасшествие на стадионе! У Месси вторая голевая передача.
До этого Макаллистер пробил в штангу.
89-я минута. Показали повтор гола Энцо. Классный удар получился у хавбека «Челси». А ведь угловой появился у Аргентины после удара Энцо, когда мяч даже не шел в створ. Пикфорд решил перестраховаться.
Аргентина сравняла счет
86-я минута. ГОООЛ! Разыграли угловой аргентинцы. Мяч снова попал в ноги Энцо и тот положил красивейший мяч в угол — 1:1. Голевой пас у Месси.
85-я минута. Энцо дали пробить издали. Пикфорд решил не рисковать и перевел на угловой, хотя мяч не шел в створ.
84-я минута. Месси безадресно подал в штрафную Англии. Пикфорд все видел и пропустил мяч.
82-я минута. Рис Джеймс тоже покидает игру. Его заменит Нико О'Райлли.
А Дэн Берн вышел вместо Деклана Райса.
79-я минута. Роджерс обокрал Месси, пробежал метров 50 и пальнул в блок. Беллингем и Кейн развели руками.
78-я минута. Гонсалес открылся на передачу Месси и пробил головой в дальний угол. Рядом со штангой. Но был офсайд.
73-я минута. Николас Отаменди, Гонсало Монтиэль и Родриго де Пауль заменили Лисандро Мартинеса, Джулиано Симеоне и Науэля Молину у сборной Аргентины.
70-я минута. Арбитр Эльфат посреди атак Аргентины отправляет команды на прохладительный перерыв. Посмотрим, кому он принесет больше пользы.
69-я минута. Пикфорд отразил удар с нескольких метров! Нико Гонсалес замыкал навес справа от Месси.
68-я минута. Аргентина кружит возле штрафной Англии. Угловой заработал Тальяфико. У мяча Месси.
66-я минута. Стоунз снял мяч с голову Тальяфико, предотвратив удар в упор. Героическое спасение от Джона.
61-я минута. Нет вариантов в атаке у сборной Аргентины. Энцо решился на удар издали — неточно.
57-я минута. Симеоне вышел один на один, но Спенс в длиннющем прыжке вынес мяч за лицевую. Чудо-спасение от Джеда!
Англия вышла вперед
55-я минута. ГОООЛ! Роджерс прострелил с правого фланга и Гордон подставил ногу. Проспал этот эпизод Молина.
53-я минута. Симеоне отмахнулся от Спенса, которому понадобилась пара минут, чтобы вернуться в игру.
51-я минута. Ромеро нагло прихватил Беллингема и сорвал атаку Англии. Желтая карточка защитнику Аргентины.
В первом тайме горчичник получил Лисандро Мартинес.
49-я минута. Беллингем корпусом вытеснил Месси за лицевую. Лионель в ответ кинул Джуда через бедро.
47-я минута. Голевой шанс у Аргентины. Альварес вошел в штрафную и пробил в ближний угол. Пикфорд отразил. Как и второй — от того же Альвареса.
47-я минута. Судья Эльфат попросил еще раз ввести мяч в игру Райса. Причины этому неизвестны.
45+3-я минута. Аргентинцы явно настроены сохранить счет первого тайма. Чуть тянет время команда.
43-я минута. Андерсон классно отобрал мяч у Месси, хотя казалось Лионель уже обыграл хавбека.
42-я минута. Лисандро Мартинес сорвал контратаку Англии и получил желтую карточку. Заслуженно.
37-я минута. Снова стычка на поле. Месси сбили и Лисандро Мартинес буквально наехал на Андерсона. Хотя фол на Месси не был опасным.
Андерсон еще и желтую карточку получил.
35-я минута. Беллингем заработал второй опасный стандарт. Теперь уже Молина не смог забрать мяч в пределах правил.
33-я минута. Стоунз перепрыгнул Лисандро Мартинеса и пробил в ближний угол — неточно.
32-я минута. Беллингем заработал опасный стандарт вблизи штрафной Аргентины. Райс у мяча.
28-я минута. Месси забрал мяч, который предназначался не ему, в результате чего допустил потерю. Альварес с грустным лицом оценил эпизод.
24-я минута. Арбитр отправляет всех на прохладительный перерыв. Публика уже традиционно встречает это свистом.
23-я минута. Судья Эльфат перед подачей углового подошел к Пикфорду и Симеоне, и успокоил обоих.
21-я минута. Беллингем жестко наступил на ногу Макаллистеру. Судья увидел фол, но обошлось без желтой карточки для Джуда.
20-я минута. Месси грудью скинул мяч на Альвареса, но защита сборной Англии отбилась.
15-я минута. Гордон казалось вечность возился с мячом, находясь без опеки на линии штрафной. До удара дело не дошло — аргентинцы обокрали новичка «Барселоны».
14-я минута. Месси вырезал внешней стороной стопы на Симеоне, но ассистент зафиксировал офсайд.
12-я минута. Андерсон завалился после подката Энцо, но судья промолчал. Тухель вне себя от ярости. Было очень похоже на фол.
10-я минута. Макаллистер совершил грубый обрез в центре поля. На его счастье мяч ушел в аут.
9-я минута. Англия прессингует на половине поля соперника по схеме 4-2-4. Довольно рискованный шаг от Тухеля.
8-я минута. Много борьбы в штрафной Аргентины после углового от Райса. Судья закрывает на это глаза — Стоунз и Симеоне обоюдно фолили.
6-я минута. Симеоне ударил по голени Андерсона. Нагло играет Джулиано, как и его отец — Диего Симеоне — в свое время.
5-я минута. Райса запрессинговали на половине поля англичан. Деклан мяч не потерял и отдал назад.
4-я минута. Андерсон получил локтем в голову от Энцо. Беллингем вмешался, чтобы защитить и начал потасовку. Уже в начале матча.
2-я минута. Паредес пихнул в спину Беллингема в центре поля. Судья устно предупредил Леандро.
Отзвучали гимны Великобритании и Аргентины.
Очень эмоционально пели южноамериканцы, несмотря на тотальный свист трибун. Много фанатов английской сборной сегодня в Атланте.
Стартовый состав сборной Аргентины
Аргентина: Эмилиано Мартинес, Тальяфико, Лисандро Мартинес, Ромеро, Молина, Паредес, Фернандес, Макаллистер, Симеоне, Месси, Альварес.
Запасные: Муссо, Рульи, Сенеси, Монтиэль, Отаменди, Медина, де Пауль, Барко, Ло Чельсо, Паласиос, Гонсалес, Альмада, Пас, Лопес, Лаутаро Мартинес.
Стартовый состав сборной Англии
Англия: Пикфорд, Джеймс, Стоунз, Гехи, Спенс, Райс, Андерсон, Беллингем, Роджерс, Кейн, Гордон
Запасные: Д. Хендерсон, Траффорд, Конса, О'Райлли, Чалоба, Берн, Дж. Хендерсон, Майну, Эзе, Сака, Рэшфорд, Уоткинс, Мадуэке, Тони
Альварес: «Сделаем все возможное, чтобы Месси снова выиграл чемпионат мира»
Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес рассказал, что команда сделает все возможное, чтобы форвард Лионель Месси выиграл чемпионат мира 2026 года.
«Мы сделаем все возможное, чтобы Лионель Месси снова выиграл чемпионат мира. Каждый матч для него — это настоящая битва», — приводит слова Альвареса журналист Фабрицио Романо.
Полузащитник сборной Аргентины Паредес: «Я мечтал о матче с Англией всю жизнь»
Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес заявил, что мечтал сыграть против сборной Англии на чемпионате мира.
«Играть на чемпионате мира и встретиться с Англией — это всегда было в моей голове. Я мечтал об этом матче всю жизнь. Наверняка он будет тяжелейшим. Людям я скажу: продолжайте доверять нам, продолжайте верить», — приводит Mundo Deportivo слова Паредеса.
Газзаев: «Месси — феномен, невероятный лидер»
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился с «СЭ» впечатлениями от победы сборной Аргентины над Швейцарией (3:1 доп. вр.) в матче 1/4 финала ЧМ-2026.
«Аргентина — это сборная, показавшая свой невероятный победный дух. А Месси — феномен, невероятный лидер. Он держит партнеров в тонусе и очень сильно влияет на них. Аргентина вытаскивала тяжелейшие матчи в 1/8 и 1/4 финала чемпионата мира. Это говорит о единстве, духе победителя и нацеленности, чтобы забрать золотые медали чемпионате мира», — сказал Газзаев «СЭ».
Канчельскис — о полуфиналах ЧМ-2026: «Мы видим доминацию европейского футбола»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» отметил превосходство европейских сборных на чемпионате мира-2026.
«Мы видим доминацию европейского футбола. Три из четырех команд в полуфинале чемпионата мира — европейские. Лишь одна сборная Аргентины представляет южноамериканский футбол. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Естественно, я буду болеть за Англию, потому что играл там», — сказал Канчельскис «СЭ».
Вера о возможном золоте сборной Аргентины на ЧМ-2026: «Нужно побеждать любой ценой»
Полузащитник «Локомотива» Лукас Вера в разговоре с «СЭ» оценил выступление сборной Аргентины на чемпионат мира-2026.
«Месси — великий игрок. Он проводит невероятный турнир. Возможное золото сборной Аргентины на чемпионате мира? Нужно побеждать любой ценой», — сказал Вера «СЭ».
Кин считает, что Англия не справится с Аргентиной в полуфинале ЧМ-2026
Бывший капитан сборной Ирландии Рой Кин поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира 2026 года между Англией и Аргентиной.
«Честно говоря, думаю, Англия не справится с Аргентиной. Как и с Францией. С Испанией, может, еще был бы шанс. Но здесь слишком много факторов. В плотной игре Аргентина просто найдет способ додавить», — цитирует Кина Daily Mirror.
Канчельскис о слухах про помощь Аргентине от ФИФА: «Если есть доказательства, предоставьте их»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился с «СЭ» мнением о критике в адрес сборной Аргентины на чемпионате мира-2026.
Ранее журналист Ромен Молина опубликовал данные о возможных коррупционных связях между Международной федерацией футбола (ФИФА) и Аргентинской футбольной ассоциацией (AFA).
«Месси и Аргентине помогает ФИФА? Если есть какие-то доказательства, то предоставьте их. Говорить можно все, что угодно. Не видел никаких предпосылок к таким мыслям и суждениям. Если брать матч с Египтом, то африканцы сами себя похоронили. Не смогли удержать счет, а потом начали писать какие-то там петиции и так далее. Сами виноваты. На таких футболистов, как Месси, надо равняться», — сказал Канчельскис «СЭ».
Пикфорд: «Сборная Англии остается сосредоточенной»
Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира-2026 со сборной Аргентины.
«Я думаю, вы видели на протяжении всего турнира наше желание побеждать в единоборствах, мы не ввязывались ни в какие стычки. Нас очень уважают в игре. Решения принимаются в нашу пользу или не в нашу пользу — мы просто перезагружаемся, мы идем дальше и позволяем футболу говорить за себя.
Я думаю, именно так мы и действовали на протяжении всего турнира. Кроме случая с Куансой, у нас не было дисквалификаций, вторых желтых карточек или чего-то подобного.
Это просто показывает, какой у нас менталитет, и мы не ввязываемся в такие вещи. Мы остаемся сосредоточенными, мы держимся вместе», — сказал 32-летний Пикфорд на пресс-конференции.
Нигматуллин — о полуфинале ЧМ-2026: «Англия обыграет Аргентину по пенальти»
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке для «СЭ» дал прогноз на матч полуфинала ЧМ-2026.
«Англия — Аргентина. 1:1 и победа британцев по пенальти. В плей-офф Аргентина с превеликим трудом одолела Кабо-Верде, Египет и Швейцарию. Однако настоящей проверкой на прочность станет матч с Англией. Это соперник уже совсем другого уровня. В блестящей форме не только Кейн, но и Беллингем, у которого теперь тоже шесть забитых мячей. Матч наверняка растянется на 120 минут, аргентинцы это любят. А в серии 11-метровых, как мне кажется, точнее будут англичане. Да и Пикфорд способен на чудо», — написал Нигматуллин для «СЭ».
Пикфорд считает, что сборная Аргентины сильна и без Месси
Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира-2026 со сборной Аргентины.
«Все будут говорить о Месси, потому что он один из величайших игроков в истории футбола. Но нельзя не обращать внимания на способности и талант, которые есть в нашем составе — в атаке, в защите, в единстве. У нас есть все, и именно это мы должны показать в среду.
Но мы также не можем говорить только о Месси. Они хорошая команда, и они действующие чемпионы», — сказал 32-летний Пикфорд на пресс-конференции.
Тренер сборной Аргентины Скалони поддержал де ла Фуэнте и пошутил о финале ЧМ-2026
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони отреагировал на выход сборной Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте в финал чемпионата мира-2026.
В полуфинале турнира испанцы обыграли Францию со счетом 2:0.
«Я рад за Луиса. Он это заслужил. Он отличный парень и всегда мне помогал. То, что мы видим у него и у его сборной, — это то, чего мы все хотим. Посмотрим, пройдем ли мы Англию и пересечемся ли. Если сыграем друг против друга — не позвоню ему. Если у нас не получится — позвоню и попробую помочь тем, что пережили мы. Но будем мыслить позитивно: все будет хорошо, и звонка не будет до самого финала», — приводит Mundo Deportivo слова Скалони.
Газзаев: «У сборной Англии укомплектованный состав, способный рассчитывать на победу»
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнение об игре сборной Англии на чемпионате мира-2026.
«Англия и по составу, и по игре показывает великолепный результат. Сака, Кейн, Беллингем — это лидеры сборной. У англичан укомплектованный состав, который может рассчитывать на победу», — сказал Газзаев «СЭ».
Овечкин считает, что в финале ЧМ-2026 встретятся Испания и Англия
Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, кто, по его мнению, сыграет в финале чемпионата мира-2026.
Ранее стало известно, что 40-летний россиянин посетит финал турнира, который пройдет 19 июля в Ист-Ратерфорде и начнется в 22.00 по московскому времени.
«Хочу увидеть Испанию и Англию. Испанцев в предстоящем матче с Францией ждет тяжелый матч. Будет непросто. Но посмотрим. Я болельщик Месси, буду болеть за него. Но Англия, на мой взгляд, намного сильнее», — сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ» перед матчем Франция — Испания в полуфинале ЧМ-2026.
The Athletic: ФИФА отложит дисциплинарные меры за критику судейства до окончания чемпионата мира
ФИФА намерена дождаться завершения чемпионата мира-2026, прежде чем принимать дисциплинарные меры в отношении игроков, тренеров и федераций, публично критиковавших судейство или саму организацию, сообщает The Athletic.
Отмечается, что ФИФА предпочла отложить разбирательства, чтобы не обострять обстановку. По данным источника, санкции будут зависеть от рапортов арбитров и других материалов, собранных ФИФА.
Дисциплинарный кодекс организации предусматривает минимум один матч дисквалификации за неспортивное поведение в отношении соперника или любого лица, не являющегося официальным лицом матча. Если же высказывания направлены непосредственно против арбитра, минимальное наказание возрастает до четырех матчей. При этом кодекс указывает, что подобные нарушения могут совершаться не только в послематчевых комментариях, но и за пределами поля — в том числе в социальных сетях.
Тухель: «Райс готов играть с первых минут в матче со сборной Аргентины»
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель сообщил, что полузащитник Деклан Райс сможет выйти в стартовом составе в полуфинальном матче чемпионата мира-2026 со сборной Аргентины.
27-летний футболист испытывает проблемы с подколенным сухожилием с декабря 2025 года, но он тренировался с командой на базе в Канзас-Сити перед вылетом в Атланту 14 июля.
«Все готовы выйти в старте, кроме Куансы и Хендерсона. Райс готов играть с первых минут и восстановился максимально хорошо», — цитирует Тухеля PA.
Лапорта: «Месси проводит сенсационный чемпионат мира, поздравляю его»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал игру бывшего футболиста команды нападающего Лионеля Месси на чемпионате мира-2026.
«Месси проводит сенсационный чемпионат мира, поздравляю его. Аргентина очень солидна, и игроки ее сборной помогают Лео выступать на лучшем уровне», — цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо.
39-летний Месси в 6 матчах ЧМ-2026 забил 8 голов.
Скалони — о причинах выхода в полуфинал ЧМ-2026: «Аргентина никогда не считает матч проигранным»
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объяснил, за счет чего национальная команда снова вышла в полуфинал чемпионата мира.
«Потому что мы хорошо играем в футбол, у нас хорошие игроки и культура — мы никогда не считаем матч проигранным. Чтобы дойти до этой стадии, всегда проходишь через трудности. Полтора месяца назад я бы согласился на полуфинал. Неважно, устали мы или нет, мы очень воодушевлены и хотим дойти до финала. Мы оставим все до последней капли пота. Завтра отдадим все силы, чтобы выйти в финал», — приводит Mundo Deportivo слова Скалони.
Месси: «Сборная Аргентины приучила людей к тому, что она делает ненормальные вещи»
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оценил выступление команды на чемпионате мира-2026.
«Хорошо, что аргентинцы наслаждаются этим так же, как и мы. Именно так мы и живем. Эта команда приучила людей к тому, что она делает ненормальные вещи: нелегко вернуться после того, как ты стал чемпионом мира, выиграл все, что выиграл, а затем продолжать соревноваться и оставаться на этом уровне, в четверке лучших, играя в очередном полуфинале... Это ненормально, поэтому мы должны так сильно наслаждаться этим.
Мы не знаем, повторится ли это снова, когда. Мы долгое время не были чемпионами мира до последнего раза, так что все, что будет дальше, нужно ценить и этим наслаждаться. Мы постараемся отдохнуть, восстановить силы и выступить в полуфинале», — цитирует Месси ESPN.
Аргентина сыграет с Англией в синей форме в память о матче ЧМ-1986
Сборная Аргентины получила разрешение сыграть в полуфинале чемпионата мира-2026 против команды Англии в запасной синей форме, сообщает журналист Гастон Эдуль в соцсети X.
Именно в синей форме аргентинцы обыграли Англию (2:1) в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года. В той встрече Диего Марадона забил знаменитые голы — «рука Бога» и «Гол века». Также в синем комплекте сборная Аргентины победила англичан в 1/8 финала чемпионата мира 1998 года, выиграв серию пенальти.
На чемпионате мира 1986 года аргентинцы стали победителями турнира, а на мировом первенстве 1998 года дошли до четвертьфинала.
Более 2,5 миллиона человек требуют исключения сборной Аргентины из ЧМ-2026
В Сети появилась петиция с требованием исключить сборную Аргентины из чемпионата мира-2026. Ее подписали более 2,5 миллиона раз, и количество растет с каждой минутой. Активисты считают, что ФИФА и судьи предвзято относятся к Лионелю Месси и команде.
«Победителя уже назначили». Петиция об исключении Аргентины из ЧМ-2026 набрала более 2,5 миллиона подписей
Скалони — о полуфинале ЧМ-2026: «Мы оставим все до последней капли пота»
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони в преддверии полуфинала чемпионата мира-2026 против сборной Англии заявил, что его команда готова к серьезному сопернику.
«Это матч с тем подтекстом, который мы знаем, потому что Англия — великий соперник. Но я здесь не для того, чтобы подливать масла в огонь. Мои игроки знают, что это полуфинал чемпионата мира. Этого уже достаточно», — приводит Mundo Deportivo слова Скалони.
Тухель — о сборной Аргентины: «Ее трудно победить, у нее особенная энергия»
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель отметил, что эмоциональный стиль и сплоченность являются главной силой сборной Аргентины.
«Я это чувствую, и вы это видите — у них особенная энергия. Их трудно победить. Такова реальность. Это сильная команда, почти такая же, как четыре года назад. Видна их сплоченность, видны жертвы, на которые они идут. Они не паникуют, когда уступают. Они верят в свой стиль. А их стиль очень эмоционален. И, конечно, история — она тоже питает их, она значит для них очень многое. Этого мы и ожидаем, с этим нам и предстоит столкнуться», — приводит The Telegraph слова Тухеля.
Однако тренер добавил, что у Англии есть характер и менталитет, чтобы противостоять Аргентине.
«Но мы тоже эмоциональны. У нас есть стойкость, есть менталитет, необходимый для такого вызова. И мы к нему готовы», — добавил он.
Англия — Аргентина: личные встречи
На чемпионатах мира команды играли друг с другом пять раз. Три победы одержали англичане, еще два матча выиграли аргентинцы.
В 1986-м состоялся самый знаменитый матч между сборными. В четвертьфинале ЧМ Аргентина победила Англию со счетом 2:1 благодаря дублю Диего Марадоны. У англичан отличился Гари Линекер. Один из мячей Марадона забил рукой, а гол стал самым знаменитым в его карьере.
В 1998-м команды встречались в 1/8 финала ЧМ — аргентинцы прошли дальше по пенальти (2:2, пенальти 4:3). По ходу игры Дэвид Бэкхем получил красную карточку после конфликта с Диего Симеоне.
Последний матч на ЧМ сборные играли в 2002 году, тогда Англия победила со счетом 1:0 в групповом турнире. Гол забил Бэкхем.
Англия — Аргентина: результаты на чемпионатах мира
Сборная Англии один раз становилась чемпионом мира, выиграв на домашнем турнире в 1966 году. С тех пор лучшим результатом национальной команды было четвертое место — на ЧМ-1990 в Италии и ЧМ-2018 в России.
Сборная Аргентины трижды становилась чемпионом мира — на домашнем ЧМ-1978, на ЧМ-1986 в Мексике и на ЧМ-2022 в Катаре. Еще два раза национальная команда выходила в финал — на ЧМ-1930 в Уругвае и на ЧМ-2014 в Бразилии.
Англия — Аргентина: путь на ЧМ-2026
Англия заняла первое место в группе L, опередив Хорватию, Гану и Панаму. В 1/16 финала британцы обыграли ДР Конго со счетом 2:1, в 1/8 финала — одних из хозяев турнира Мексику со счетом 3:2, в 1/4 финала — Норвегию в дополнительное время со счетом 2:1.
Аргентина заняла первое место в группе J, опередив Австрию, Алжир и Иорданию. В 1/16 финала ЧМ-2026 южноамериканцы победили Кабо-Верде в дополнительное время со счетом 3:2, в 1/8 Аргентина переиграла Египет со счетом 3:2, в 1/4 финала — Швейцарию в дополнительное время со счетом 3:1.
Где смотреть трансляцию матча Англия — Аргентина
В прямом эфире матч покажет федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Где и во сколько состоится матч Англия — Аргентина
Встреча пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте (штат Джорджия, США). Начало игры — в 22.00 мск.
В среду, 15 июля, состоится матч полуфинала чемпионата мира 2026 года — Англия сыграет с Аргентиной.
Встреча пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте (штат Джорджия, США). Арена вмещает около 73 тысяч человек. Здесь уже состоялись матчи плей-офф Англия — ДР Конго (2:1) и Аргентина — Египет (3:2 д.в.).
Главным судьей матча Англия — Аргентина назначен 44-летний арбитр из США Исмаил Эльфат, который на ЧМ-2026 уже работал на играх Нидерланды — Япония (2:2), Уругвай — Испания (0:1) и Бразилия — Норвегия (1:2).
«СЭ» будет подробно следить за матчем ЧМ-2026 Англия — Аргентина. Присоединяйтесь!