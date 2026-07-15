Шишкарев назвал прорывным решение вернуть российских гандболистов на международные соревнования

Председатель Высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев назвал прорывным решение Международной федерации гандбола (IHF) вернуть сборным России право выступать на международных турнирах под эгидой организации с флагом и гимном страны.

IHF объявила о снятии санкций с россиян в среду, 15 июля.

«Безусловно, это прорывное решение, которого мы давно ждали и которое позволит российским и белорусским сборным, а также профессиональным клубам вернуться в международный соревновательный процесс, — приводит пресс-служба ФГР слова Шишкарева. — Благодарим за последовательную и объективную позицию IHF во главе с Хассаном Мустафой. Теперь необходимо подтверждение со стороны Европейской федерации гандбола (EHF), так как все отборочные турниры проводятся в континентальном формате. В любом случае мы будем тесно контактировать с IHF и EHF и предметно обговаривать сроки возобновления в турнирах каждой сборной.

Отборочные старты для участия в женском чемпионате Европы 2026 года и мужском чемпионате мира 2027 года уже завершены. В октябре планируется проведение женского юниорского первенства мира в Марокко для команд, составленных из игроков не старше 2010 года рождения. Будем изучать возможность выступления там нашей сборной под руководством Ирины Близновой. Тем более, что ФГР уже получала информационный запрос относительно формирования этой команды. Поздравляю всех поклонников гандбола с возвращением на международную арену. При этом мы отдаем себе отчет, что еще предстоит провести серьезную работу для того, чтобы добиться конкретных шагов по реализации этого знакового решения».

IHF и EHF отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях в феврале 2022 года. Из-за санкций сборные России пропустили два мужских и два женских чемпионата мира, по два чемпионата Европы и Олимпиаду-2024.