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В РФС не хотят, чтобы семинары судейского комитета для клубов РПЛ превращались в рутину

Карен Саркисян
Корреспондент
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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что организация не договаривался со «Спартаком» о регулярных семинарах для клуба, чтобы не делать из этого рутину.

27 июля судейский комитет РФС провел семинар для московского клуба.

«У футболистов есть общие вопросы по пенальти, которые назначаются после попадания мяча в руку рикошетом, как это было с игроком «Спартака» Даниилом Денисовым, — приводит слова Каманцева ТАСС. — Футболисты считают, что в этом эпизоде нет их вины, что это мяч, пущенный быстро с близкого расстояния, попадает в голову, отскакивает в руку, что это несправедливо. Но на это Николай Владиславович Левников и Николай Владимирович Иванов пояснили, что таковы правила, и в данном эпизоде судья не имеет право ни на какое усмотрение. Это как раз та ситуация, когда арбитр действует не со своим видением и философией игры, а четко руководствуется правилами и инструкциями ФИФА (Международной федерации футбола — прим. «СЭ»). А они таковы: если мяч попадает после рикошета в руку, поставленную высоко, это пенальти».

Он заявил, что по мере накопления вопросов и интересов у клубов можно будет проводить дополнительные встречи.

«Ни о какой регулярности не договаривались, чтобы это не превратилось в рутину, чтобы это было интересно с обеих сторон. Мне кажется, что все прошло в дружеской обстановке. Мы надеемся, что взаимодействие команды и тренеров станет еще более профессиональным», — сказал Каманцев.

Ранее в службе коммуникаций РФС сообщили, что организация направила во все клубы Российской премьер-лиги официальные письма с предложением провести семинары для игроков и тренеров.

Источник: https://tass.ru/sport/15326753
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