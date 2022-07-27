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В «Химках» заявили, что Главчич покинет подмосковный клуб

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что полузащитник клуба Неманья Главчич скорее всего покинет подмосковный клуб.

«Расторгнут ли контракт с Главчичем? Пока нет. Мы разговариваем с игроком. Он — молодой перспективный игрок, но мы хотим, чтобы он играл.

У него достаточно серьезная позиция на поле. Рассматриваем либо аренду, либо трансфер Главчича. Мы хотим, чтобы игрок рос, а не сидел», — цитирует Терюшкова «РБ Спорт».

Ранее «СЭ» сообщал о возможном уходе 25-летнего хавбека.

Главчич перешел в «Химки» в январе 2022 года из хорватского «Славен Белупо». На его счету 14 матчей за подмосковный клуб в прошедшем сезоне.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glavchich-pokinet-himki/
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Неманья Главчич
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