«Рубин» — «Крылья Советов»: Даку, Сергеев и Бейл выйдут с первых минут

«Рубин» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Казани и начнется в 20.15 мск.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Ашурматов, Зотов, Иву, Вада, Чумич, Даку.

Запасные: Нигматуллин, Корец, Безруков, Нижегородов, Иванов, Ломовицкий, Апшацев, Йочич, Ходжа, Фамейе, Шабанхаджай, Чуни.

«Крылья Советов»: Песьяков, Евгеньев, Гапонов, Бейл, Костанца, Печенин, Олейников, Бабкин, Ежов, Гарре, Сергеев.

Запасные: Овсянников, Ломаев, Ороз, Витюгов, Грибакин, Иванисеня, Дмитриев, Орозко, Цыпченко, Шитов, Попов, Бабаев.