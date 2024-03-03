В прокуратуре Амстердама отреагировали на информацию о возможном освобождении Промеса

В пресс-службе прокуратуры Амстердама прокомментировали «СЭ» информацию о возможном освобождении нападающего «Спартака» Квинси Промеса из-под стражи.

1 марта СМИ сообщили, что Промес не находится под стражей правоохранительных органов ОАЭ.

«Вам следует спросить власти Дубая, задержан ли Промес в Дубае или нет. Мы не делаем никаких заявлений о возможной экстрадиции», — сообщили «СЭ» в пресс-службе прокуратуры.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. В пятницу журналист Иван Карпов написал, что футболист задержан из-за того, что покинул место аварии в ОАЭ.