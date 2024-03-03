«Пари НН» — «Факел»: Кучаев дебютирует за нижегородцев

Стали известны составы «Пари НН» и «Факела» на матч 19-го тура чемпионата России.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Тихий, Каккоев, Гоцук, Боженов, Кучаев, Марадишвили, Ермаков, Майга, Боселли.

Запасные: Кукушкин, Лукьянов, Живоглядов, Глущенков, Александров, Шнапцев, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Царукян, Кухарчук, Зе Турбо.

«Факел»: Беленов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Сенхаджи, Акбашев, Альшин, Якимов, Мендель, Аппаевю

Запасные: Гудиев, Юрганов, Поярков, Калинин, Багамаев, Ивлев, Моцпан, Селе, Багателия, Марков, Максимов.

Полузащитник нижегородцев Ираклий Квеквескири пропустит встречу из-за перебора желтых карточек. Полузащитник Константин Кучаев дебютирует за «Пари НН» после перехода из ЦСКА.

Матч пройдет сегодня в Нижнем Новгороде и начнется в 14:00 по московскому времени.