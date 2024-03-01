В прокуратуре Амстердама отказались комментировать возможный запрос об экстрадиции Промеса

В пресс-службе прокуратуры Амстердама ответили на вопрос «СЭ» о ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

«Мы проверили сообщения СМИ об аресте Промеса и узнали от нашего контактного лица, что Квинси был арестован за местное правонарушение, а не за нидерландское. На данный момент мы не будем комментировать, будем ли мы запрашивать его экстрадицию или нет», — сообщили «СЭ» в пресс-службе Прокуратуры.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ.

В пятницу, 1 марта, журналист Иван Карпов написал, что футболист задержан из-за того, что покинул место аварии в ОАЭ.