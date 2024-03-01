«Краснодар» на своем поле примет «Рубин» в матче 19-го тура РПЛ в субботу, 2 марта.

Встреча пройдет на стадионе «Арена Краснодар «в Краснодаре, Россия. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события матча чемпионата России «Краснодар» — «Рубин» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало прямого эфира — в 16.15 и 16.25, соответственно (мск).

«Краснодар» после 18 туров лидирует в чемпионате России. Команда набрала 38 очков и на два очка опережает «Зенит». В активе «Рубина» 28 баллов, команде идет на 7-м месте чемпионата России.

Последняя очная встреча соперников прошла в сентябре 2023 года завершилась победой клуба из Краснодара — 2:0.

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