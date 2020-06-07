«В позиционной атаке мало что получалось». Кирилл Новиков о товарищеском матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков оценил игру своей команды в товарищеском матче с «Локомотивом» (1:1).

— Первый тайм территорией владели то мы, то они. Приходилось взламывать редуты что «Локомотиву», что нам. В позиционной атаке мало что получалось. У нас были хорошие подходы в первом тайме, но не хватало последней хорошей передачи.

Во втором тайме мы поменяли почти всю команду, остался только Панченко. У «Локомотива» продолжил играть основной состав. Было видно, что они подустали, поэтому мы владели инициативой. После 60-й минуты они выпустили молодых игроков, но у нас было еще много хороших моментов. Реализация пока хромает. Панченко забил хороший гол, Кирилл с 18 метров пробил в противоход вратарю. В конце пропустили контратаку, хотя у нас было преимущество и ничего не предвещало. Рыков неудачно подставил ногу, мяч изменил направление, — сказал Новиков в прямом эфире клубного Instagram.