В Португалии заявили, что понимают скептицизм по отношению к назначению Амарала в «Спартак»

Португальский журналист издания A Bola Карлос Вара ответил на вопрос «СЭ» об ожиданиях от работы Томаша Амарала на посту спортивного директора «Спартака».

«Понимаю скептицизм вокруг назначения Амарала спортивным директором. Ведь он впервые становится боссом такого уровня в еще юном возрасте. В любом случае у него неплохой послужной список», — сказал Вара «СЭ».

Амарал перешел в «Спартак» из «Бенфики», в которой на протяжении последних четырех с половиной лет работал старшим скаутом.

Англичанин Пол Эшуорт занимал пост спортивного директора в московском клубе с сентября 2022 года. Теперь он займет пост технического директора красно-белых. На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на пятом месте (30 очков).