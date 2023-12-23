В Португалии рассказали, чем отличился Амарал за время работы в «Бенфике»

Португальский журналист издания A Bola Карлос Вара рассказал «СЭ» о новом спортивном директоре «Спартака» Томаше Амарале.

«Много об Амарале мы не знаем. Но он работал 4-5 лет в «Бенфике» с такими тренерами, как Бруно Лажи, Жорже Жезус. В последнее время у него была важная роль в клубе. Он хорошо ладил с президентом «Бенфики» Руи Коштой. В Португалии вообще отличные скауты, а некоторые из них работают в топ-клубах по всему миру. Кого Амарал привез в «Бенфику»? Думаю, что Юлиана Вайгля. Дарвин Нуньес и Энцо Фернандес — тоже его работа», — сказал Вара «СЭ».

Амарал перешел в «Спартак» из «Бенфики», в которой на протяжении последних четырех с половиной лет работал старшим скаутом.

Англичанин Пол Эшуорт занимал пост спортивного директора в московском клубе с сентября 2022 года. Теперь он займет пост технического директора красно-белых. На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на пятом месте (30 очков).