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Сегодня, 17:43

В Португалии рассказали, чем отличился Амарал за время работы в «Бенфике»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Португальский журналист издания A Bola Карлос Вара рассказал «СЭ» о новом спортивном директоре «Спартака» Томаше Амарале.

«Много об Амарале мы не знаем. Но он работал 4-5 лет в «Бенфике» с такими тренерами, как Бруно Лажи, Жорже Жезус. В последнее время у него была важная роль в клубе. Он хорошо ладил с президентом «Бенфики» Руи Коштой. В Португалии вообще отличные скауты, а некоторые из них работают в топ-клубах по всему миру. Кого Амарал привез в «Бенфику»? Думаю, что Юлиана Вайгля. Дарвин Нуньес и Энцо Фернандес — тоже его работа», — сказал Вара «СЭ».

Амарал перешел в «Спартак» из «Бенфики», в которой на протяжении последних четырех с половиной лет работал старшим скаутом.

Англичанин Пол Эшуорт занимал пост спортивного директора в московском клубе с сентября 2022 года. Теперь он займет пост технического директора красно-белых. На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на пятом месте (30 очков).

Футбол
ФК Бенфика
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
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