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Агент Игнатьева: «Вероятность ухода из «Сочи» высока. Есть интерес из Греции и Кипра»

Агузаров заявил об интересе к Ивану Игнатьеву из Греции и Кипра
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Агент Алан Агузаров, представляющий интересы нападающего «Сочи» Ивана Игнатьева, в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста в команде.

По информации «СЭ», 24-летний форвард с большой долей вероятности покинет клуб этой зимой.

— Правда ли, что Иван Игнатьев покидает «Сочи»?

— Да, существует высокая вероятность того, что уже зимой по обоюдному согласию контракт с «Сочи» будет расторгнут. Есть определенный интерес к Ване из той же Греции, Кипра. Будем двигаться пошагово.

В текущем сезоне РПЛ Игнатьев провел за «Сочи» 12 матчей, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 18 матчах.

Иван Игнатьев
ФК Сочи
Алан Агузаров
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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2.03 00:00
Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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