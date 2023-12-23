Агент Игнатьева: «Вероятность ухода из «Сочи» высока. Есть интерес из Греции и Кипра»

Агузаров заявил об интересе к Ивану Игнатьеву из Греции и Кипра

Агент Алан Агузаров, представляющий интересы нападающего «Сочи» Ивана Игнатьева, в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста в команде.

По информации «СЭ», 24-летний форвард с большой долей вероятности покинет клуб этой зимой.

— Правда ли, что Иван Игнатьев покидает «Сочи»?

— Да, существует высокая вероятность того, что уже зимой по обоюдному согласию контракт с «Сочи» будет расторгнут. Есть определенный интерес к Ване из той же Греции, Кипра. Будем двигаться пошагово.

В текущем сезоне РПЛ Игнатьев провел за «Сочи» 12 матчей, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 18 матчах.