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В Подмосковье прокомментировали возможность проведения домашних матчей «Динамо» или «Спартака»

22:01
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Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов заявил, что стадион «Арена Химки» готов принять домашние матчи московских команд, если в Москве нельзя будет проводить футбольные матчи.

«К нам никто официально не обращался. Технически «Арена Химки» полностью готова. Вопрос только согласования с Роспотребнадзором. Если поступит официальное обращение, то будем согласовывать. Ситуация в стране, как вы знаете, непростая. Поэтому ключевое мнение будет за Роспотребнадзором.

Если придет официально обращение от «Спартака» или «Динамо», то мы направим запрос в Роспотребнадзор на предмет возможности проведения матча», — заявил Абаренов.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Роспотребнадзор официально запретил проведение матча 14-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Краснодар» в Москве.

В московский клуб пришло официальное письмо, запрещающее проведение матча с «Краснодаром». Такое же письмо с большой долей вероятности в ближайшее время придет и в «Спартак». Таким образом под угрозой и дерби между «Спартаком» и «Локомотивом».

Матч 14-го тура «Динамо» — «Краснодар» должен был состояться 6 ноября в Москве. Дерби «Спартака» и «Локомотива» запланировано на 7 ноября.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус 0
Зенит 0
1-й тайм

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 0
Манчестер Юнайтед 0
1-й тайм

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

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Артем Бухаев все материалы автора

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