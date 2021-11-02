В Подмосковье прокомментировали возможность проведения домашних матчей «Динамо» или «Спартака»

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов заявил, что стадион «Арена Химки» готов принять домашние матчи московских команд, если в Москве нельзя будет проводить футбольные матчи.

«К нам никто официально не обращался. Технически «Арена Химки» полностью готова. Вопрос только согласования с Роспотребнадзором. Если поступит официальное обращение, то будем согласовывать. Ситуация в стране, как вы знаете, непростая. Поэтому ключевое мнение будет за Роспотребнадзором.

Если придет официально обращение от «Спартака» или «Динамо», то мы направим запрос в Роспотребнадзор на предмет возможности проведения матча», — заявил Абаренов.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Роспотребнадзор официально запретил проведение матча 14-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Краснодар» в Москве.

В московский клуб пришло официальное письмо, запрещающее проведение матча с «Краснодаром». Такое же письмо с большой долей вероятности в ближайшее время придет и в «Спартак». Таким образом под угрозой и дерби между «Спартаком» и «Локомотивом».

Матч 14-го тура «Динамо» — «Краснодар» должен был состояться 6 ноября в Москве. Дерби «Спартака» и «Локомотива» запланировано на 7 ноября.