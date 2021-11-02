«Спартак» может принять «Локомотив» в Химках
Как стало известно «СЭ», в случае если Роспотребнадзор запретит проведение матча 14-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Локомотив» на «Открытие Банк Арене», красно-белые обратятся с просьбой об организации этой встречи на «Арене Химки». Официальное письмо по поводу возможности проведения игры в Тушине должно поступить в клуб в среду, 3 ноября.
Напомним, что «Динамо» собирается принять «Краснодар» тоже в ближайшем Подмосковье, о чем ранее сообщил «Чемпионат». Однако это не помешает спартаковцам — бело-голубые выйдут на поле 6 ноября, а их принципиальные соперники 7-го. При этом оба матча, скорее всего, состоятся без зрителей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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