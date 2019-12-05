В Петербурге ожидается до 700 болельщиков «Динамо»

По данным «СЭ», на матче 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо», который пройдет в пятницу, 6 декабря, ожидается до 700 болельщиков бело-голубых. В прошлом сезоне в гостевом секторе «Газпром-Арены» москвичей поддерживали 502 человека, но нынешняя шестиматчевая беспроигрышная серия команды добавила динамовцам оптимизма.

При этом делать точные прогнозы посещаемости довольно сложно, поскольку в Москву на реализацию билеты не передавались. Их будут продавать только в Санкт-Петербурге в день матча. Стоимость вполне демократическая — 200 рублей. Часть болельщиков наверняка отпугнет история с задержанием в городе на Неве фанатов «Спартака» на прошлой неделе. (Константин Алексеев)