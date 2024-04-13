Гендир «Пари НН» — о паводке в Оренбурге: «Ситуация отслеживается с трех сторон. Матч состоится»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для с «СЭ» рассказал, что паводок в Оренбургской области не окажет влияния на проведение матча 24-го тура РПЛ между нижегородским клубом и «Оренбургом».

«Мы отправили письмо в лигу с просьбой дать комментарий: нужно ли проводить матч в такой ситуации. Лига провела совещание, совместное с командой «Оренбург», и приняла решение, что матч состоится. Тем не менее отслеживается ситуация с трех сторон: «Оренбург», лига и мы», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Матч между командами пройдет 14 апреля в Оренбурге на стадионе «Газовик». Начало — в 12.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Павел Шадыханов.

На данный момент «Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Оренбург» идет 12-м (23 очка).