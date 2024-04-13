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Сегодня, 13:29

Гендир «Пари НН» — о паводке в Оренбурге: «Ситуация отслеживается с трех сторон. Матч состоится»

Зарина Халимхонова
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для с «СЭ» рассказал, что паводок в Оренбургской области не окажет влияния на проведение матча 24-го тура РПЛ между нижегородским клубом и «Оренбургом».

«Мы отправили письмо в лигу с просьбой дать комментарий: нужно ли проводить матч в такой ситуации. Лига провела совещание, совместное с командой «Оренбург», и приняла решение, что матч состоится. Тем не менее отслеживается ситуация с трех сторон: «Оренбург», лига и мы», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Матч между командами пройдет 14 апреля в Оренбурге на стадионе «Газовик». Начало — в 12.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Павел Шадыханов.

На данный момент «Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Оренбург» идет 12-м (23 очка).

РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
Давид Мелик-Гусейнов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
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Краснодар – Зенит
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Оренбург – Пари НН
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