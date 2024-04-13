Синицын: «Открытый футбол с «Зенитом» может стать убийственным для «Краснодара»

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ против «Зенита».

«Не знаю, как все это будет выглядеть, но думаю, что будет два плана. Все будет зависеть от того, как сыграет «Зенит» — в два опорных или в одного. Открытый футбол может стать убийственным для «Краснодара», потому что петербургские исполнители моментально накажут команду. Я считаю, что «Краснодар» не будет оголять зоны сзади, но создаст некоторую яркость впереди», — приводит слова Синицына Metaratings.ru.

Игра пройдет 13 апреля в Краснодаре. Начало — в 17.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Иванов.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка в 22 матчах. «Краснодар» идет вторым, отставая от сине-бело-голубых на 1 очко.