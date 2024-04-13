Свинов пропускает матч с «Сочи» из-за простуды, его заменил молодой Тихомиров

Как стало известно «СЭ», вратарь московского «Спартака» Илья Свинов не прилетел с командой на матч 24-го тура РПЛ с «Сочи» из-за простуды. Его в заявке на предстоящую встречу заменил 19-летний Илья Тихомиров.

Игра между командами состоится 13 апреля в Сочи на стадионе «Фишт». Начало — в 14.00 мск. Главным арбитром матча был назначен Рафаэль Шафеев. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 22 матчах. «Сочи» располагается на 16-й строчке (15 очков).