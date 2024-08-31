Гендиректор «Пари НН» — о ситуации с Иличем: «Отставка посреди матча? Такого не могло случиться»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал «СЭ» ситуацию с уходом главного тренера команды Александра Илича в подтрибунное помещение на 73-й минуте матча с «Зенитом» (0:3).

«Все нормально, Александр уже вернулся на бровку. Ничего такого не произошло. Могли его отправить в отставку посреди матча? Нет-нет, такого не случится», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Зенит» (17 очков) вернулся на первое место в РПЛ. «Пари НН» (6) идет десятым в турнирной таблице.

Денис Сафронов