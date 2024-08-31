Защитнику ЦСКА Роше после матча с «Химками» наложили швы на голову

Центральному защитнику ЦСКА Виллиану Роше после победного матча с «Химками» (2:0) в 7-м туре РПЛ наложили несколько швов на голову.

Это второе хирургическое вмешательство для бразильца за последний месяц. 10 августа после матча с «Краснодаром» (1:2) Роше наложили швы на ногу.

В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Зенит». Матч пройдет 14 сентября.