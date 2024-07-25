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Сегодня, 10:09

В «Пари НН» сообщили, что Романцев сохранит должность советника клуба в новом сезоне

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Олег Романцев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил «СЭ», что клуб продолжает сотрудничество с Олегом Романцевым, занимающим должность советника.

«Мы продолжаем взаимодействовать с Олегом Ивановичем, который дает нам советы. Он сохраняет свою должность в клубе. Это сотрудничество очень полезно для клуба. Олег Иванович знает все про футбол. Мы хотим, чтобы он как можно дольше продолжал работу у нас», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

70-летний Романцев занимает должность советника нижегородской команды с декабря 2023 года.

Олег Романцев
Футбол
РПЛ
Давид Мелик-Гусейнов
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