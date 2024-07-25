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Сегодня, 00:08

Хлестов: «Спартаку» пора уже продать Соболева»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов прокомментировал информацию о том, что форвард красно-белых Александр Соболев может перейти в «Зенит».

«Нужно ли его продавать? В этой ситуации, наверное, да. Слишком уже эта история затянулась. Соболеву пора освобождать место для нового форварда. Большая ли это потеря для «Спартака»? Незаменимых в футболе нет», — цитирует «РБ Спорт» Хлестова.

Ранее стало известно, что «Спартак» отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок с первой командой.

В первом матче нового сезона РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:2. Соболев отыграл в этой встрече 69 минут и был заменен после второго гола оренбуржцев.

 
Марио Фернандес. Марио Фернандес может перейти в «Химки», Кордоба интересен «Бетису», Соболев все ближе к «Зениту»?
Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
Дмитрий Хлестов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
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14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
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 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
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 - : -
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 - : -
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