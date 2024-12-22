Источник: Помазун может зимой перейти в «Спартак»

«Спартак» изучает возможность трансфера вратаря ЦСКА Ильи Помазуна зимой, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

Красно-белые еще не делали официального предложения о переходе. Отмечается, что игрок вернется в Россию 6 января.

Ранее агент игрока Алексей Сафонов допустил возможность ухода голкипера зимой.

В нынешнем сезоне Помазун не принимал участия в официальных матчах. 13 сентября 28-летний россиянин был отстранен от тренировок с основным составом ЦСКА из-за высказывания о возможном переходе в «Спартак». Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2028 года.